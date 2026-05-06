Bombardeios do Irã atingiram mais de 220 estruturas em bases militares dos EUA no Oriente Médio

Por G1

Publicada em 06/05/2026 às 09h35

Fumaça sobe de uma área na direção da Base Aérea de Al Udeid, que abriga a Força Aérea do Emirado do Catar e forças estrangeiras, incluindo os EUA, em Doha, em 28 de fevereiro de 2026, após um suposto ataque iraniano. — Foto: MAHMUD HAMS / AFP

O Irã destruiu mais de 220 estruturas em bases militares dos Estados Unidos pelo Oriente Médio desde o início da guerra entre os dois países, revelou nesta quarta-feira (6) o jornal norte-americano "The Washington Post".

Pelo menos 228 estruturas ou equipamentos em instalações militares norte-americanas no Oriente Médio foram destruídas ou danificadas pelo Irã em bombardeios desde o início da guerra contra os EUA, segundo o jornal.

Isso representa um volume de danos à infraestrutura dos EUA no Oriente Médio muito maior do que previamente reportado, afirmou o "Washington Post", que chegou à conclusão a partir de uma partir análise de imagens de satélite de empresas especializadas e em postagens verificadas da mídia estatal iraniana.

No total, o jornal norte-americano encontrou 217 estruturas e 11 equipamentos danificados ou destruídos em 15 bases militares dos EUA no Oriente Médio.

Os ataques às bases militares dos EUA pelo Oriente Médio é um dos principais métodos de retaliação empregados pelo regime iraniano durante o conflito. Os países que abrigam essas instalações militares, portanto, tiveram seus territórios atacados pelo Irã nessa investida —é o caso de Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Arábia Saudita e Jordânia.

Esses bombardeios fizeram com que a guerra, travada apenas por EUA, Israel e Irã, se espalhasse à uma boa parte da população do Oriente Médio e elevaram as tensões nesses países, que em um momento até consideraram entrar nos combates. O conflito está em um período de cessar-fogo há cerca de um mês.

Segundo autoridades ouvidas pelo "Washington Post", a ameaça dos ataques aéreos iranianos tornou algumas das bases militares dos EUA na região perigosas demais para operar com efetivo normal, e comandantes transferiram a maior parte dos funcionários para outros locais, fora do alcance do fogo iraniano.

Desde o início da guerra entre EUA, Israel e Irã, em 28 de fevereiro, sete militares norte-americanos morreram nos bombardeios iranianos —seis no Kuwait e um na Arábia Saudita— e mais de 400 soldados ficaram feridos até o fim de abril, segundo o Exército dos EUA. Ao menos 12 desses feridos sofreram ferimentos classificados como graves, segundo o jornal.