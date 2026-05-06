Rodrigo Fonseca é confirmado como novo técnico do Gazin Porto Velho e estreia em semifinal da Copa Norte

Por Assessoria

Publicada em 06/05/2026 às 10h43

O Gazin Porto Velho confirmou oficialmente a contratação do técnico Rodrigo Fonseca, de 51 anos, para a sequência da temporada 2026. O nome do treinador foi publicado no BID da CBF na noite desta segunda-feira (5), juntamente com o do auxiliar técnico Eberson Antonio Serralheiro, o Bersinho, que também passa a integrar a comissão da Locomotiva.

A estreia de Fonseca acontece já nesta quarta-feira (6), em um confronto decisivo diante do Nacional Futebol Clube, pela semifinal da Copa Norte. A partida será disputada em jogo único na Arena da Amazônia, em Manaus. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a final será definida nos pênaltis.

Após acertar com o clube rondoniense, Rodrigo Fonseca viajou diretamente para a capital amazonense acompanhado de Bersinho para iniciar os trabalhos junto ao elenco. O novo treinador chega em meio a um momento de pressão no Gazin Porto Velho, que acumula cinco partidas sem vitória, sendo três derrotas e dois empates consecutivos.

Com passagens por clubes como Botafogo Futebol Clube (SP), Criciúma Esporte Clube, Campinense Clube, Associação Sportiva Arapiraquense, Associação Desportiva Confiança e Associação Olímpica de Itabaiana, Fonseca chega credenciado pelos resultados obtidos nas últimas temporadas. Em 2025, conquistou o título do Campeonato Capixaba e foi eleito o melhor treinador da competição. No ano anterior, terminou como vice-campeão alagoano.

Os números recentes do treinador também chamam atenção. Em 28 partidas disputadas na temporada passada, Fonseca acumulou 17 vitórias e seis empates, com aproveitamento geral de 66%, além de 39 gols marcados e apenas 16 sofridos. No Campeonato Capixaba, foram sete vitórias em dez jogos e 80% de aproveitamento.

Já na disputa da Série D de 2025, o treinador comandou uma campanha histórica de um clube capixaba, com nove vitórias, quatro empates e sequência de nove jogos invictos. A equipe também encerrou a competição com a melhor defesa de seu grupo.

No Gazin Porto Velho, Rodrigo Fonseca assume a missão de recolocar a equipe no caminho das vitórias e manter vivo o calendário nacional do clube para a próxima temporada. Além da disputa da Copa Norte, a diretoria aposta no novo comandante para buscar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.