Libertadores e Sul-Americana são destaques; Porto Velho decide vaga na final da Copa Norte

Por João Rafael Costa

Publicada em 06/05/2026 às 09h30

Libertadores e Sul-Americana são destaques deste meio de semana. No Tabelinha: Porto Velho decide vaga na final da Copa Norte, e Meeting Paralímpico em Rondônia.

Palmeiras invicto e Grêmio líder; Corinthians busca classificação e Santos e Atlético-MG ficam na lanterna.

Libertadores - O Palmeiras abriu a 4ª rodada com autoridade. Ao vencer o Sporting Cristal por 2 a 0, com gols de Flaco López e Ramón Sosa, o Alviverde manteve a invencibilidade e encaminhou a vaga nas oitavas.

Nesta quarta (6), o bicho pega. O Corinthians visita o Santa Fe para selar a classificação antecipada. Já o Cruzeiro encara duelo direto pela liderança no Chile contra a Católica. Em situação crítica, o Fluminense joga sua sobrevivência na Argentina contra o líder Rivadavia. É tudo ou nada.

Sul-Americana - Noite de contrastes na Sul-Americana. O Grêmio brilhou ao bater o Deportivo Riestra por 3 a 0, voltando a vencer fora de casa, após 100 dias e assumindo a ponta do Grupo F. Por outro lado, o Santos, mesmo com gol de Neymar, empatou com o Recoleta e caiu para a lanterna. O Atlético-MG vive drama similar, após o 2 a 2 com o Juventud, ocupando o último lugar.

Hoje o foco muda: o Botafogo recebe o Racing para encaminhar a vaga, e o Vasco busca revanche contra o Audax no Chile.

Tabelinha Rondoniense

Porto Velho decide vaga na final da Copa Norte em Manaus. Capital do Estado sedia seletiva para as Paralimpíadas Escolares.

Copa Norte - É tudo ou nada para a Locomotiva. O Porto Velho entra em campo nesta quarta-feira, às 20h, na Arena da Amazônia, para enfrentar o Nacional-AM. Vale vaga na grande final da Copa Norte e, em caso de empate nos 90 minutos, o finalista será decidido nos pênaltis.

Do outro lado da chave, o Pará ferve com o clássico entre Águia de Marabá e Paysandu, que brigam pela segunda vaga às 18h. Rondônia torce pelo Porto Velho em busca de mais uma decisão regional histórica.

Porto Velho - A capital rondoniense se torna o palco do esporte inclusivo no sábado (9). A Vila Olímpica Chiquilito Erse receberá o Meeting Paralímpico, reunindo 55 estudantes-atletas de diversas regiões do Estado.

Com disputas de atletismo, o evento é decisivo: os melhores garantem vaga para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, que acontecerão em São Paulo em novembro. É o Governo de Rondônia e o CPB impulsionando novos talentos e transformando vidas através do esporte.