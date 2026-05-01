1ª Corrida do Trabalhador promovida pela Prefeitura de Jaru reúne mais de 500 participantes

Por ascom

Publicada em 05/05/2026 às 14h10

Promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio das Secretarias Municipais de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt) e de Comunicação, o evento reuniu cerca de 500 participantes em um percurso de aproximadamente 5 quilômetros.

Desde as primeiras horas da manhã, atletas e entusiastas do esporte demonstraram espírito de equipe, motivação e alegria ao longo de todo o trajeto. O evento destacou-se não apenas pela expressiva participação dos jaruenses, mas também pela presença de competidores vindos de diversos municípios de Rondônia.

A corrida contou ainda com a presença do prefeito Jeverson Lima, do vice-prefeito Grécio Benedito, do deputado federal Lúcio Mosquini, do deputado estadual Dr. Luís do Hospital, da presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane de Almeida, das vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, além dos vereadores João Paulo Ribeiro, Schimiti Patroleiro, Mestre Café e Josemar da 34. Também participaram o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Maurílio Pereira, a secretária da Semecelt, Maria Cleunice, o secretário de Comunicação, Gilvan Alves, entre outras autoridades.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a 1ª Corrida do Trabalhador é apenas o início de uma série de eventos esportivos realizados pela Prefeitura de Jaru. “Mais do que um momento de celebração, a corrida representa saúde e qualidade de vida. E já estamos nos organizando para outra corrida, que será realizada durante a programação do aniversário de Jaru”, anunciou.

FOTOS 1ª CORRIDA DO TRABALHADOR -https://drive.google.com/ drive/folders/1fOzcxrgWTjx- 5hUa5stkE8e3YK_uNiLF?usp= sharing