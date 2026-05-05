Coordenadoria Geral de Trânsito já opera em Vilhena e terá equipe de 15 agentes

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 14h40

A Coordenadoria Geral de Trânsito de Vilhena já está em funcionamento e integra a estrutura da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran). Com o reforço dos agentes, irá atuar diretamente na fiscalização, orientação e organização do tráfego no município.

A equipe inicial será composta por 15 agentes de trânsito, que trabalharão diariamente, das 7h às 19h, em diferentes regiões da cidade. Entre as atribuições estão a fiscalização de infrações, o apoio à organização do fluxo viário e a participação em ações educativas.

Para execução das atividades, o setor já conta com três viaturas e cinco motocicletas, utilizadas no patrulhamento e no atendimento de ocorrências. Os agentes também participarão de capacitações periódicas, voltadas à padronização dos procedimentos e à qualificação do atendimento à população.

A sede da Coordenadoria está localizada na Rua Elvira Mendes Crepalde, nº 5121, no Jardim Eldorado, atrás da Escola Paulo Freire. A estrutura já está em operação e deve ser ampliada com a incorporação dos agentes a serem convocados após a conclusão do processo seletivo.