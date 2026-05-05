Casa Branca entra em alerta após troca de tiros perto da residência presidencial

Agentes do Serviço Secreto colocaram a Casa Branca sob alerta após uma troca de tiros perto da residência presidencial, em Washington, nesta segunda-feira (4). O complexo ficou em "lockdown" por alguns minutos.
Segundo o Serviço Secreto, agentes à paisana identificaram um homem armado na região do National Mall, parque que fica a poucas quadras da Casa Branca. Ao ser abordado, ele tentou fugir e disparou contra os agentes. Houve troca de tiros.
O suspeito foi baleado e levado a um hospital da região. Um adolescente que estava no local sofreu ferimentos leves. Os agentes de segurança não se machucaram.
O Serviço Secreto informou ainda que o comboio do vice-presidente J.D. Vance passou pela área pouco antes do tiroteio. Não há indícios de que ele fosse o alvo. O caso está sendo investigado.
A polícia de Washington afirmou que a área está segura, mas foi isolada por motivos de segurança.
No momento do incidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de um evento com representantes de pequenos negócios, que seguiu normalmente. Jornalistas que estavam do lado de fora foram orientados a entrar na sala de imprensa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!