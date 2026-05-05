SINTESV-RO lamenta perda do companheiro, amigo e profissional Jeferson Conceição da Silva, 47 anos

Por Sintesv-ro

Publicada em 05/05/2026 às 16h07

É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso companheiro do Setor Operacional, *JEFERSON CONCEIÇÃO DA SILVA*, 47 anos de idade que faleceu neste manhã de quarta-feira decorrente de complicações respiratórias, funcionário da Empresa *ESTAÇÃO VIP*, deixa família e amigos.

Nós do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Rondônia, através da Diretoria, lamentamos muito a perda do nosso companheiro e amigo.

Aos familiares e amigos nossos mais sinceros sentimentos, fica aqui os nossos pêsames.

Que Deus conforte os corações de cada um e que fiquem as boas lembranças e exemplos da pessoa querido e trabalhador que alegrava a todos.

O tempo é de Deus, ele comanda tudo e temos, mesmo com muita dor, aceitar sua vontade. Que descanse em paz.

SINTESV-RO – À DIREÇÃO