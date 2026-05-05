Ação na Semana do Trabalhador amplia acesso a serviços gratuitos

Por Adaides Batista

Publicada em 05/05/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participa hoje (5) e amanhã (6), das 8h às 16h, da programação da Semana do Trabalhador e da Trabalhadora, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A ação acontece na rua Guanabara, nº 3480, bairro Liberdade, em frente à sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia.

Conforme a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Rondônia a programação reúne uma série de atividades voltadas à valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, com atendimentos gratuitos, feira de economia solidária, apresentações culturais, distribuição de brindes e outras ações que incentivam a cidadania e o fortalecimento das políticas de inclusão social. A iniciativa integra as comemorações alusivas ao Dia do Trabalhador.

Durante o evento, a Semias disponibiliza o serviço de cadastramento, atualização cadastral e orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), além da emissão da Carteira Municipal da Pessoa com Deficiência, Carteira da Pessoa Idosa e da Identidade Jovem (ID Jovem).

Outro destaque da participação da Semias é a oferta do serviço da realização do Cadastro Reserva para Inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) no mercado de trabalho, bem como orientações sobre o programa Acessuas Trabalho, a Cartilha do Trabalhador e o Plano de Adaptação Razoável, iniciativas que contribuem para ampliar oportunidades, garantir direitos e promover acessibilidade no ambiente profissional.

“O Cadastro Reserva para Inclusão de Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho é uma iniciativa fundamental para ampliar oportunidades e fortalecer a empregabilidade desse público. Nosso objetivo é construir uma ponte entre os profissionais e as empresas, promovendo acesso, valorização de talentos e igualdade de oportunidades. A inclusão no mercado de trabalho representa autonomia, dignidade e participação ativa na sociedade”, observou a secretária adjunta da Semias, Tércia Marília.

De acordo com o secretário da Semias, Paulo Afonso, ações como essa fortalecem a presença do poder público junto à população e ampliam o acesso aos serviços essenciais.

“A participação da Secretaria na Semana do Trabalhador e da Trabalhadora reforça o compromisso da gestão municipal em garantir cidadania, ampliar direitos e aproximar os serviços públicos das famílias que mais precisam desse atendimento.”

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa fortalece a relação entre a administração pública e a população. “Nosso compromisso é levar serviços, orientação e oportunidades para mais perto das pessoas. Participar dessa programação é valorizar os trabalhadores e reafirmar nosso propósito de construir uma cidade mais justa, acessível e acolhedora para todos.”