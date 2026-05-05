Aprovados em processo seletivo são chamados para reforçar rede municipal

Por Semed

Publicada em 05/05/2026 às 16h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou edital de convocação para candidatos aprovados no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 051/SEMAD/SEMED/2025. A nova chamada, formalizada pelo Edital nº 028/SEMAD/2026, de 30 de abril de 2026, tem como objetivo suprir vagas remanescentes após a ausência de candidatos anteriormente convocados. CONFIRA AQUI.

A convocação considera processos administrativos internos e substitui candidatos que não atenderam ao chamamento anterior, realizado em março deste ano. Os profissionais selecionados irão atuar sob regime jurídico-administrativo especial, principalmente no cargo de Professor Nível II – Séries Iniciais, com carga horária de 25 horas semanais, em diversas localidades do município, incluindo Porto Velho e distritos como Extrema, União Bandeirantes, Rio Pardo e regiões do Baixo Madeira.

O prefeito Léo Moraes destacou que a convocação reforça o compromisso da gestão com a educação pública municipal.

Léo Moraes destacou que a convocação reforça o compromisso da gestão com a educação pública municipal

“Estamos trabalhando para fortalecer nossa rede de ensino, garantindo que as escolas tenham profissionais qualificados e preparados para atender nossos alunos com qualidade e dedicação. Educação é prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.

Os convocados têm o prazo de até 15 dias, a contar da publicação do edital, para comparecer à Divisão de Atendimento ao Servidor (Dias), vinculada à Semad, localizada na rua Duque de Caxias, bairro Arigolândia, no horário das 8h às 14h. O não comparecimento dentro do prazo implicará na eliminação do candidato, sendo convocado o próximo da lista de classificação.

Além da apresentação de extensa documentação pessoal e comprobatória, incluindo documentos civis, certidões negativas, comprovantes de escolaridade e declarações diversas, os candidatos deverão realizar exame admissional e obter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Os procedimentos médicos serão realizados em clínica credenciada, mediante agendamento prévio.

O edital também prevê a entrega de exames complementares, como avaliações físicas e mentais, exames de imagem e, no caso de pessoas com deficiência (PcD), laudos específicos. A exigência atende às normas do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), podendo incluir exames adicionais conforme a função a ser exercida.

O secretário municipal de Educação, Giordani dos Santos Lima, destacou a importância da convocação para o fortalecimento da rede municipal de ensino.

“Essa nova chamada garante a continuidade do nosso trabalho de recomposição do quadro de professores, assegurando que nossas escolas estejam devidamente atendidas. Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, com profissionais preparados em sala de aula”.

A administração municipal reforça que a convocação segue rigorosamente a ordem de classificação e destaca a importância do cumprimento de todas as exigências dentro dos prazos estabelecidos para garantir a efetivação do contrato.

A lista completa dos candidatos convocados, bem como todas as orientações detalhadas, está disponível no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia.