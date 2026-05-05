Jailton Delogo comemora junto das pessoas com deficiência visual, os 25 anos da ASDEVRON

Por ascom

Publicada em 05/05/2026 às 16h23

No último dia 30, a Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Rondônia, celebrou seus 25 anos de história, marcando uma trajetória de luta, superação e fortalecimento da inclusão social no estado. A entidade, que atende pessoas com deficiência visual na capital, tem como objetivo expandir seus serviços para o interior de Rondônia. Entre as atividades oferecidas estão orientação e mobilidade, orientação em Braille, além de ações voltadas à socialização e inclusão, como aulas de música e convivência coletiva.

Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, algumas ainda presentes, a associação vive um novo momento, sob a atual gestão, a ASDEVRON passa por um processo de reestruturação, sendo vista por muitos como uma instituição que renasce das cinzas, retomando seu papel essencial na vida de seus assistidos. O jornalista Eli Nunes, que esteve presente no evento, destacou a importância da entidade e fez questão de afirmar, sem hesitação, sua condição de pessoa com baixa visão. Ele ressaltou o quanto é fundamental a existência de organizações que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência.

Já o ativista Jailton Delogo, que tem acompanhado e divulgado o trabalho da associação em suas redes sociais, reforçou o papel transformador da ASDEVRON. Segundo ele, a instituição vai além do atendimento técnico, “sem sombra de dúvidas é um espaço de convivência, aprendizado e fortalecimento. É onde a pessoa com deficiência visual percebe que não está sozinha, que existem outras pessoas enfrentando desafios semelhantes e, principalmente, superando os seus obstáculos”, destacou. Jailton também enfatizou que o contato com outras pessoas com deficiência contribui diretamente para o desenvolvimento pessoal e emocional. “Quando essas pessoas se unem, elas dividem dificuldades, mas também somam conquistas. Isso gera motivação e mostra que é possível ir além”, afirmou.

A ASDEVRON segue, assim, como um importante ponto de apoio, promovendo inclusão, autonomia e dignidade, enquanto projeta um futuro de expansão e ainda mais impacto social em Rondônia. Se você deseja acompanhar ou saber mais sobre o tema "Pessoa com Deficiência", basta acessar o perfil @jailtondelogo.

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