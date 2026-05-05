Sebrae RO integra rede estratégica para desenhar o futuro da bioeconomia na Amazônia Legal

Por SEBRAE-RO

Publicada em 05/05/2026 às 16h17

A Amazônia Legal não é apenas um vasto território verde. É o berço de uma nova economia que começa a ganhar forma pelas mãos de quem vive e trabalha na região. Nos últimos dias de abril, em Boa Vista, Roraima, o Sebrae em Rondônia se uniu aos demais estados para avançar na construção da Sala de Integração da Bioeconomia.

Representado pelo analista técnico Rangel Vieira de Miranda, o estado contribuiu para a consolidação do Projeto Estruturante que define como o Sistema Sebrae irá organizar e impulsionar esse novo mercado, que conecta natureza, tecnologia e pessoas.

Diferente dos modelos econômicos tradicionais, a bioeconomia na Amazônia Legal é tratada como um sistema vivo. Surge da necessidade de atuação articulada para transformar vocações regionais em prosperidade duradoura. Para o Sebrae em Rondônia, essa participação garante que pequenos negócios estejam inseridos em uma estratégia capaz de gerar renda mantendo a floresta em pé.

Um pacto pela prosperidade regional

A iniciativa é liderada pelo Sebrae Roraima, sob condução do diretor superintendente Emerson Carlos Baú, com apoio do Sebrae Nacional. O foco está na criação de um ecossistema onde inovação e saber tradicional caminham juntos. A proposta é consolidar uma bioeconomia competitiva, inovadora e inclusiva.

Ao destacar a importância do momento para a região, o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, reforça a necessidade de fortalecer uma identidade amazônica alinhada ao desenvolvimento sustentável. “Estar na Sala de Integração é entender que o futuro de Rondônia está diretamente ligado à nossa capacidade de inovar com o que a natureza nos oferece de forma responsável. Não estamos falando apenas de produtos, mas de uma nova mentalidade econômica. O Sebrae atua como ponte entre essa estratégia nacional e a realidade dos nossos territórios, garantindo que o desenvolvimento chegue com tecnologia e respeito à biodiversidade”.

A força da colaboração

A Sala de Integração reúne especialistas em mercado, inovação e internacionalização para desenvolver soluções replicáveis em toda a Amazônia Legal. A liderança do Sebrae Roraima reforça a importância de uma governança regional integrada.

Para o diretor superintendente do Sebrae Roraima, Emerson Carlos Baú, a força do projeto está na união dos estados em torno de um objetivo comum. “O Projeto Estruturante de Bioeconomia é um marco de integração. Ao alinharmos os estados em uma agenda conjunta, ganhamos escala para posicionar a Amazônia no cenário global. A participação de Rondônia contribui para transformar a bioeconomia em uma realidade concreta, capaz de gerar tecnologia, renda e dignidade para as comunidades locais”.

O despertar de um novo sistema

O projeto será apresentado na reunião da ABASE e estabelece diretrizes para consolidar a bioeconomia como motor do desenvolvimento territorial sustentável.

Para o Sebrae em Rondônia, o próximo passo é transformar diretrizes em ações. A prioridade é fortalecer o ambiente de negócios e ampliar o acesso a mercados nacionais e internacionais.

Ao final do encontro em Boa Vista, a mensagem ficou clara. A bioeconomia na Amazônia Legal deixa de ser promessa e se afirma como caminho real de desenvolvimento, onde o maior ativo não é apenas a terra, mas o conhecimento aliado à capacidade de inovar em harmonia com o maior bioma do mundo.