Visita do Sebrae-RO fortalece parceria com a ACRECID/Banco do Povo e amplia acesso ao crédito com o FAMPE

Por SEBAE-RO

Publicada em 05/05/2026 às 16h34

A atuação estratégica do Sebrae ganhou mais um capítulo importante com a visita institucional realizada à ACRECID/Banco do Povo. A agenda reforça parcerias e amplia caminhos para o acesso ao crédito em Rondônia, em sintonia com os avanços discutidos no Conecta Crédito 2026.

A comitiva foi liderada pelo superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anízio, acompanhado do diretor administrativo-financeiro Édson Lemos, do diretor técnico Carlos Eduardo Sakagami e da coordenadora de crédito e finanças Gleiciane Rocha. O grupo foi recebido pelo diretor-presidente da ACRECID/Banco do Povo, Manoel Serra, pelo diretor administrativo-financeiro Aníbal Martins e pela gerente administrativa e financeira Andréia Caetano.

Crédito como estratégia de desenvolvimento

O encontro consolidou o alinhamento institucional entre as entidades e marcou um avanço significativo. A ACRECID/Banco do Povo passará a operacionalizar o FAMPE - Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. A ferramenta é considerada estratégica por facilitar a liberação de crédito, especialmente para empreendedores que enfrentam dificuldades na apresentação de garantias.

A iniciativa reforça, na prática, o que vem sendo construído em nível estratégico pelo Sebrae. Esse movimento ganhou força recentemente, durante o Conecta Crédito 2026, realizado na última quarta-feira (29), em Porto Velho, quando o acesso ao crédito foi colocado como prioridade. O encontro reuniu instituições financeiras, lideranças e parceiros com um objetivo claro: destravar oportunidades e fortalecer o ambiente de negócios no estado.

Mais do que um evento, o Conecta Crédito se consolidou como uma plataforma de articulação entre quem oferta e quem precisa de crédito. A proposta é estimular parcerias e soluções mais alinhadas à realidade dos pequenos negócios. Nesse contexto, a parceria com a ACRECID/Banco do Povo ganha ainda mais relevância ao transformar diálogo em operação concreta.

Parceria que vira oportunidade na ponta

Com a operacionalização do FAMPE, o microcrédito em Rondônia, já consolidado, entra em uma nova fase. A medida amplia o alcance do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado e fortalece o ambiente de negócios, criando condições mais acessíveis para quem quer empreender ou expandir suas atividades.

Durante a visita, os técnicos do Sebrae também apresentaram outras soluções e ferramentas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa reforça o papel da instituição como agente de transformação econômica e inclusão produtiva.

A ACRECID/Banco do Povo, com mais de 25 anos de atuação, é referência no fomento ao microcrédito no estado. A instituição atende diferentes cadeias produtivas nas áreas urbana e rural. Ao longo de sua trajetória, já beneficiou mais de 100 mil pequenos empreendedores, formais e informais, em parceria com o Governo de Rondônia, Governo Federal, prefeituras e diversas entidades.

A parceria entre o Sebrae e a ACRECID/Banco do Povo, agora fortalecida com o FAMPE, se consolida como um eixo estratégico para ampliar o acesso ao crédito com segurança, estimular o empreendedorismo e impulsionar a geração de emprego e renda em Rondônia.