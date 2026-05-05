Porto de Porto Velho registra crescimento de 8,8% na movimentação de cargas no 1º trimestre de 2026

Por Elaine Barbosa

Publicada em 05/05/2026 às 16h42

O governo de Rondônia, por meio da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), registrou crescimento de 8,8% na movimentação de cargas no Porto de Porto Velho no primeiro trimestre de 2026. No período de janeiro a março, foram movimentadas 583.125,59 toneladas, frente a 535.903,39 toneladas no mesmo intervalo de 2025, evidenciando a consolidação do porto como importante ativo logístico regional.

O desempenho mensal apresentou evolução consistente, com destaque para março, que alcançou 222.039,00 toneladas movimentadas. Fevereiro registrou 219.222,03 toneladas, enquanto janeiro contabilizou 141.864,56 toneladas, demonstrando progressiva intensificação das operações ao longo do trimestre.

A composição da movimentação mantém predominância de granéis sólidos vegetais, especialmente soja e milho, que respondem por parcela expressiva do volume total. Outros segmentos, como fertilizantes, também contribuem para a dinâmica operacional, reforçando a diversidade de cargas atendidas pelo porto.

Movimentação mantém predominância de granéis sólidos vegetais, especialmente soja e milho

De acordo com a Diretoria de Fiscalização e Operação da SOPH, há perspectiva de ampliação no transporte de Concreto Asfáltico de Petróleo (CAP), impulsionada pela expansão de atividades industriais na área portuária, o que tende a diversificar ainda mais o perfil logístico do complexo.

O resultado positivo acompanha o período de cheia do rio Madeira, condição que favorece a navegabilidade e potencializa o fluxo de cargas. Ainda assim, a operação exige gestão técnica qualificada diante de desafios característicos desse cenário, como o controle de atracação e a presença de sedimentos.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que o crescimento na movimentação de cargas no Porto de Porto Velho é um reflexo dos investimentos do governo do estado em fortalecer a infraestrutura logística e impulsionar o desenvolvimento econômico de Rondônia. “O aprimoramento da gestão portuária têm contribuído para ampliar a competitividade do estado”.

Para o diretor-presidente da SOPH, Fernando Parente, os números refletem o aprimoramento contínuo da gestão portuária. “O desempenho registrado reafirma o Porto de Porto Velho como eixo estratégico para o escoamento da produção regional. Seguimos avançando na eficiência operacional, na ampliação da capacidade e no fortalecimento da competitividade logística do estado”, destacou.

A expectativa da administração portuária é manter a trajetória de crescimento ao longo de 2026, com foco em planejamento estratégico e aprimoramento das operações, assegurando resiliência frente às variações sazonais do nível do rio e garantindo a continuidade e eficiência dos serviços prestados.