Piovani sobre Neymar ser acusado de agredir Robinho Jr.: ‘No camarote assistindo’

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 05/05/2026 às 16h12

Luana Piovani voltou a gerar polêmica nas redes sociais após a repercussão de uma confusão envolvendo Neymar e Robinho Jr., no Santos. A atriz, que já protagonizou desentendimentos judiciais com o jogador, reagiu de forma irônica e demonstrou certo contentamento com a situação, o que rapidamente ganhou destaque na internet.

A polêmica teve início durante um treino realizado no último domingo, 3, no CT Rei Pelé. Na ocasião, Robinho Jr. afirmou ter sido alvo de agressão física e também de ofensas por parte de Neymar.

Ao tomar conhecimento do episódio, Luana se manifestou sem rodeios. Em tom provocativo, escreveu: “O cai cai vai se foder tanto ainda. Eu estou só no camarote assistindo”, fazendo alusão direta ao atleta.

Diante da repercussão, o Santos divulgou uma nota oficial informando que abriu uma sindicância interna para investigar o ocorrido na segunda-feira, 4. Segundo o clube, o Departamento Jurídico ficou encarregado de conduzir a apuração.

Histórico de atritos entre Luana Piovani e Neymar

Os conflitos entre Luana Piovani e Neymar não são recentes. Em outubro de 2025, a atriz foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria após declarações feitas contra o jogador nas redes sociais. A decisão partiu do juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda.

Entre os conteúdos analisados no processo, estavam frases como “Como consegue ser tão mau caráter?” e “Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem”, direcionadas a Neymar.

Como consequência, Luana recebeu uma pena de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, posteriormente convertida em prestação de serviços comunitários, com carga mínima de oito horas semanais em instituição pública ou social.

Na avaliação do magistrado, as falas ultrapassaram o direito à crítica e configuraram ofensas pessoais, atingindo a honra do jogador, que, apesar de ser uma figura pública, teve sua proteção garantida pela Justiça.