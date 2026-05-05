Por ISTOÉ Gente

Publicada em 05/05/2026 às 16h03

A apresentadora Tatá Werneck, 42, utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021 devido a complicações da Covid-19.

Na publicação, Tatá compartilhou registros ao lado do amigo e relembrou a forte ligação entre os dois. “5 anos, meu amigo. Já se passaram 5 anos. Parece que foi ontem. Ainda penso em você quase todos os dias. Só desejo que você esteja bem”, escreveu na legenda.

A homenagem gerou grande repercussão entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens de carinho e saudade. “Saudades eternas, Paulo”, comentou um internauta. “Inacreditável até hoje, ele faz muita falta”, disse outro. “Sempre vai fazer falta”, escreveu mais um.

Paulo Gustavo foi internado em março de 2021 após contrair Covid-19. Com o agravamento do quadro, precisou ser submetido à oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), espécie de pulmão artificial. O ator teve morte cerebral confirmada em 4 de maio daquele ano.