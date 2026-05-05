Morre Guto Graça Mello, responsável pela trilha do Fantástico e de novelas

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 05/05/2026 às 15h58

Guto Graça Mello morreu nesta terça-feira, aos 78 anos, e deixa um legado importante na música e na televisão brasileira. Ele foi o criador da trilha de abertura do Fantástico, um dos temas mais marcantes da TV.

A composição foi feita em parceria com Boni, responsável pela letra. A primeira versão da abertura, exibida ainda em preto e branco, ficou no ar entre 1973 e 1976. Essa também foi a única fase em que a música teve a letra completa cantada. Na época, a voz era de Vanusa, que interpretava os versos iniciais: “Olhe bem, preste atenção: nada na mão, nesta também…”.

Além do Fantástico, Guto teve forte atuação nas trilhas sonoras de novelas, assinando trabalhos em produções como “Gabriela”, “Saramandaia” e “Pai Herói”.

Durante os anos 1980, ocupou o cargo de diretor e produtor musical da Globo. Nesse período, também esteve à frente de trilhas de programas voltados ao público infantil, como “Pirlimpimpim”, “Sítio do Picapau Amarelo” e “Plunct, Plact, Zuuum?”.

Fora da televisão, acumulou mais de 500 discos produzidos, trabalhando com artistas como Rita Lee e Roberto Carlos. Também esteve por trás do primeiro álbum de Xuxa, que alcançou cerca de 3 milhões de cópias vendidas e incluía sucessos como “Doce Mel (Bom Estar com Você)” e “Turma da Xuxa”.

Guto Graça Mello morreu no Rio de Janeiro. A causa não foi informada. Ele deixa a esposa, a atriz Sylvia Massari, além de duas filhas e dois enteados.