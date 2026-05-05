Inscrições para o Encceja 2026 seguem até 15 de maio com certificação para jovens e adultos em Rondônia

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 05/05/2026 às 16h44

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). O prazo para participação segue até o dia 15 de maio e contempla também as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. Os interessados devem se inscrever por meio do Sistema Encceja. As provas serão aplicadas no dia 23 de agosto, sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame representa uma oportunidade para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada e desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio. Para participar, é necessário atender aos critérios de idade mínima exigidos na data da prova, sendo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio. Além disso, o candidato deve possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) válido.

O Encceja é composto por quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, totalizando 120 itens, além de uma redação. As avaliações são organizadas por áreas do conhecimento. No ensino fundamental, os participantes são avaliados em Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa (com redação), Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia. Já no ensino médio, as áreas contemplam Linguagens e Códigos (com redação), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). é uma oportunidade concreta de transformação de vida. “O objetivo é incentivar cada vez mais jovens e adultos a retomarem os estudos e conquistarem novas oportunidades por meio da educação”, pontuou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, enfatizou o papel do exame na trajetória educacional. “Essa é uma política pública fundamental, que possibilita a certificação e contribui para a valorização do conhecimento adquirido ao longo da vida. É uma chance de recomeço para muitos cidadãos”, afirmou.

O exame tem como objetivo avaliar competências, habilidades e conhecimentos adquiridos tanto no ambiente escolar quanto fora dele, além de servir como referência nacional para a educação de jovens e adultos. A participação é voluntária e gratuita. O exame possui diferentes modalidades de aplicação, incluindo versões para residentes no Brasil, pessoas privadas de liberdade, brasileiros no exterior e também no exterior para pessoas privadas de liberdade, cada uma com cronograma específico.