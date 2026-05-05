Irã nega ter atacado Emirados Árabes e promete

Por G1

Publicada em 05/05/2026 às 15h32

O Irã afirmou nesta terça-feira (5) que não realizou ataques contra os Emirados Árabes nos últimos dias. Teerã disse ainda que dará uma “resposta esmagadora” caso o país do Golfo adote qualquer ação contra o território iraniano.

Os Emirados Árabes foram alvo de um segundo dia de ataques com mísseis e drones, após quatro semanas de relativa calmaria desde o anúncio de cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã no dia 7 de abril.

Mais cedo, o Ministério da Defesa dos Emirados informou que as defesas aéreas voltaram a ser acionadas nesta terça para conter novos ataques atribuídos ao Irã.

Já o Ministério das Relações Exteriores classificou a ofensiva como uma “escalada séria” e uma ameaça direta à segurança do país. O governo afirmou que se reserva o “direito total e legítimo” de responder.

Na noite de segunda-feira, os Emirados Árabes disseram que interceptaram mísseis e drones enquanto bombeiros combatiam um incêndio em uma área da indústria petrolífera. Segundo autoridades, o fogo foi causado por um drone lançado a partir do Irã.

Diante dos ataques, o país restringiu voos a um número limitado de rotas até pelo menos 11 de maio. Protocolos de segurança de emergência foram ativados, segundo avisos publicados pela Autoridade Geral de Aviação Civil.

Os avisos indicam que a “região de informação de voo dos Emirados” foi parcialmente fechada e que pousos e decolagens só podem ocorrer por pontos específicos de entrada e saída.