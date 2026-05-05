Shakira deixa o Brasil às pressas e desabafa sobre

Por R7

Publicada em 05/05/2026 às 15h54

Após o megashow em Copacabana, Shakira usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (4) para agradecer a presença dos fãs e artistas convidados, além de desabafar sobre o “dia difícil” e as imperfeições da vida.

A cantora deixou o Brasil horas depois da apresentação, que aconteceu neste sábado (2). Na ocasião, ela atrasou pouco mais de uma hora para subir ao palco após descobrir que seu pai foi internado às pressas.

Segundo a revista espanhola Hola!, William Mebarak, de 94 anos, sofreu uma isquemia e foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Bogotá, na Colômbia, horas antes do show da artista.

“Não consegui dormir. Emoção demais. O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante. Fomos aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas reunidas ali, e juntos pudemos reconhecer o poder da música em todos nós”, escreveu a artista nas redes sociais.

“Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições”, continuou. “A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos.”