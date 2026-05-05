SINJUR destaca lei que institui o Dia da Polícia Judicial em Rondônia e reforça reconhecimento da atividade

Por Sinjur

Publicada em 05/05/2026 às 15h47

Foi sancionada pelo governador Marcos Rocha a lei que institui o Dia da Polícia Judicial no Estado de Rondônia, a ser celebrado anualmente em 8 de setembro, passando a integrar o calendário oficial do Estado.

A criação da data tem como principal objetivo reconhecer e valorizar a atuação dos policiais judiciais, profissionais que desempenham papel essencial na garantia da segurança institucional, na proteção do patrimônio público e na integridade de magistrados, servidores e usuários do sistema de justiça.

A iniciativa reforça o reconhecimento da atividade no âmbito estadual, destacando a importância desses profissionais para a boa ordem dos trabalhos nos tribunais e para o funcionamento adequado das instituições.

O Sinjur (Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia) destacou que segue acompanhando e apoiando pautas que visam o fortalecimento e a valorização das atividades desempenhadas no âmbito do Judiciário.

A entidade ressalta que o reconhecimento institucional, por meio da criação de uma data oficial, representa um avanço simbólico importante, ao evidenciar a relevância da função no contexto da administração da Justiça.

O Sindicato também reforça a importância do diálogo contínuo com a administração do Tribunal de Justiça de Rondônia, pautado no bom senso e na construção institucional, visando o avanço de medidas que possam fortalecer ainda mais a atividade no Estado.

A criação do Dia da Polícia Judicial consolida um passo importante no reconhecimento da categoria, reafirmando o papel estratégico desses profissionais para o funcionamento do sistema de justiça em Rondônia.