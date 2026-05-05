Papa Leão XIV rebate críticas, após ataques de Trump:

Por G1

Publicada em 05/05/2026 às 15h23

O papa Leão XIV disse nesta terça-feira (5) que espera difundir a mensagem cristã falando sobre a paz, mas que as pessoas são livres para criticá-lo. A fala acontece após o mais recente ataque ao pontífice feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"A missão da Igreja é pregar o Evangelho, pregar a paz", disse Leão XIV, o primeiro papa americano. "Se alguém quiser me criticar por pregar o Evangelho... espero simplesmente ser ouvido por causa do valor da palavra de Deus."

A fala do papa se somou às expectativas para o encontro entre o secretário dos EUA e papa Leão XIV, que ocorrerá na quinta-feira (7). A visita de Rubio ao Vaticano está prevista para ocorrer entre quarta e sexta desta semana.

Brian Burch, embaixador dos EUA junto à Santa Sé, afirmou nesta terça (5) que espera Rubio e o papa Leão XIV tenham uma "conversa franca" sobre as políticas do governo Trump na reunião desta quinta.

O encontro entre o representante direto do presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Igreja Católica ocorre em meio a uma escalada de tensões entre os dois. Eles demonstram diferenças ideológicas desde que Leão XIV foi eleito pontífice, há cerca de um ano, porém trocaram farpas diretas nas últimas semanas.

Trump chamou o papa de "fraco" e disse, sem apresentar provas, que o pontífice "acha tudo bem que o Irã tenha uma arma nuclear";

Em resposta, Leão XIV disse que não tem medo de Trump;

Dias depois, Trump voltou a cutucar Leão XIV dizendo que o pontífice estaria desinformado sobre execuções de manifestantes pelo regime iraniano;

Em meio à polêmica, Trump gerou controvérsia ao postar uma montagem de IA que o retratava como Jesus Cristo;

O papa acabou colocando panos quentes na polêmica ao afirmar que não é de seu interesse debater com Trump.

A polêmica, que tornou explícita a rixa entre o governo Trump e o primeiro papa norte-americano da História, marcou um endurecimento da postura de Leão XIV desde que ele se tornou pontífice. O embate causou uma negativa nos EUA, com possível prejuízo político para o republicano.