Wiveslando Neiva destaca parceria que leva investimentos históricos em infraestrutura para Cerejeiras

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 15h49

Wiveslando Neiva ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva e do prefeito Sinésio José (Foto: Divulgação)

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) tem acompanhado de perto os avanços estruturais no município de Cerejeiras, resultado de uma atuação conjunta entre a Prefeitura Municipal e o mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).



Pré-candidato a deputado estadual, Wiveslando Neiva vem participando ativamente de reuniões e articulações ao lado do parlamentar, contribuindo diretamente para a viabilização de investimentos que já começam a transformar a realidade da cidade.



Segundo Wiveslando Neiva, o alinhamento entre as lideranças políticas tem sido fundamental para garantir resultados concretos. “Essa atuação integrada reforça o compromisso coletivo com o desenvolvimento urbano. Cerejeiras vive um novo momento, com investimentos que refletem planejamento, diálogo e responsabilidade com a população. Tenho acompanhado de perto esse trabalho ao lado do deputado Ezequiel Neiva, participando das tratativas que possibilitaram a chegada desses recursos”, destacou.

s investimentos em infraestrutura somam R$ 6,5 milhões, sendo R$ 4 milhões provenientes de emenda parlamentar de Ezequiel Neiva, aliados à contrapartida da Prefeitura de Cerejeiras. Os recursos estão sendo aplicados na execução de aproximadamente 10 quilômetros de recapeamento com asfalto usinado, tecnologia que oferece maior durabilidade e qualidade às vias. Além disso, mais de R$ 2 milhões estão sendo destinados a cerca de 10 quilômetros de recapeamento com microrrevestimento.

“Os resultados já são perceptíveis no dia a dia da população. Estamos falando de mais segurança no trânsito, valorização dos bairros e melhor qualidade de vida para todos. Esse é o resultado de um trabalho sério, feito com responsabilidade e parceria”, pontuou Wiveslando Neiva.

A atuação do pré-candidato também se destaca pela proximidade com as demandas locais. Ele tem participado de reuniões estratégicas ao lado de Ezequiel Neiva, contribuindo para que as solicitações apresentadas pelas lideranças municipais sejam atendidas.

“Reforço meu compromisso, ao lado do deputado Ezequiel Neiva, com o desenvolvimento de Cerejeiras e de todo o Cone Sul. Seguimos trabalhando na busca contínua por investimentos que promovam crescimento e garantam mais qualidade de vida à população”, encerrou.