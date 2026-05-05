Hildon Chaves destaca responsabilidade e impacto social como pilares para governar Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 15h30

A condução da administração pública, segundo o pré-candidato ao governo de Rondônia Hildon Chaves, depende diretamente da forma como decisões são tomadas e dos critérios que orientam essas escolhas. Ao abordar o tema, ele associou o ato de governar à necessidade de responsabilidade constante, ressaltando que cada definição envolve impactos concretos sobre a população.

Na avaliação do ex-promotor e ex-prefeito de Porto Velho, a gestão pública impõe um conjunto de exigências que vão além da técnica administrativa. Ele indicou que a definição de prioridades precisa considerar não apenas o uso adequado dos recursos, mas também os efeitos diretos na vida das pessoas.

A reflexão apresentada também enfatiza que a tomada de decisões no setor público demanda equilíbrio e sensibilidade diante de cenários complexos. Nesse contexto, governar foi descrito como um exercício que exige coragem para adotar medidas necessárias, inclusive quando não são consideradas as mais simples.

Ao tratar do perfil esperado de quem assume funções executivas, Hildon Chaves propôs uma discussão aberta ao público, questionando quais valores devem ser indispensáveis na condução do governo. A manifestação ocorre no momento em que o ex-prefeito se posiciona como pré-candidato ao comando do estado.