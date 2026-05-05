Prefeitura de Porto Velho inicia aulas gratuitas preparatórias para o ENEM 2026

Por Augusto Soares

Publicada em 05/05/2026 às 15h44

A Prefeitura de Porto Velho deu início, na noite da última segunda-feira (4), ao Pré-Enem Municipal 2026, com aula inaugural realizada no Teatro Banzeiros. Para os alunos matriculados, o curso representa a chance real de ingressar na universidade, especialmente para aqueles que não podem pagar um cursinho preparatório. É nesse contexto que a iniciativa se torna decisiva.

Com a oferta gratuita do curso pela Prefeitura, a situação começa a mudar para quem sempre esbarrou na falta de oportunidade. O que antes parecia bem distante agora ganha forma concreta. Mais do que o início de aulas preparatórias, o projeto representa a abertura de um novo caminho, onde a sala de aula e o caderno passam a ser ferramentas de transformação para um futuro promissor.

O prefeito Léo Moraes destacou que investir na educação é criar oportunidades reais para transformar vidas.

“Nosso objetivo é garantir que mais jovens e adultos tenham acesso ao ensino superior. O Pré-Enem Municipal é uma ferramenta de inclusão, que amplia oportunidades e ajuda a construir um futuro melhor para milhares de famílias”, afirmou o prefeito.

E é exatamente isso que levou o aposentado Sérgio Roberto, 61 anos, a retornar para a sala de aula. Temendo o que possa acontecer com a sua aposentadoria no futuro, ele busca uma nova alternativa, já que sofre com alguns problemas de saúde.

Para Alice, as expectativas de ingressar na faculdade através do Pré-Enem são positivas

Sérgio acredita que o Pré-Enem pode abrir portas para a realização desse novo sonho, devido à facilidade para voltar a estudar. “Para quem não tem condições de pagar um cursinho, que não é barato, no meu caso, então, para mim vai ser uma grande oportunidade”, destacou.

Para Alice Brito, moradora do bairro Embratel e estudante do 3º ano do ensino médio, as expectativas de ingressar na faculdade através do Pré-Enem também são positivas.

“Sem dúvida, é uma excelente preparação, especialmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um curso preparatório, que geralmente são muito elevados. Considero que este projeto é uma oportunidade de acesso para muitas pessoas”, afirmou, acrescentando que os professores são ótimos.

Outra que acredita muito no projeto e enaltece a iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), é Natalina de Fátima, que mora no bairro Triângulo. Ela fez questão de acompanhar o neto Matheus Pinheiro durante a aula inaugural.

“Sempre acompanhei seus estudos desde a alfabetização, pois, ao ensiná-lo, eu também aprendia. Participei ativamente de seu aprendizado até o ensino médio, e agora surgiu esta oportunidade para ele se preparar para o próximo Pré-Enem. Diante disso, é natural que eu continue a apoiá-lo. Quem idealizou esse curso está de parabéns”, completou.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A diretora de Políticas Públicas da Semed, Jandernoura Ribeiro, deu as boas-vindas aos alunos e destacou que o Pré-Enem é direcionado a estudantes que buscam acesso ao ensino superior e que, por diferentes razões, não dispõem de recursos para cursos preparatórios, o que representa uma iniciativa fundamental para ingressarem na faculdade.

“A Prefeitura Municipal de Porto Velho, ao oferecer este curso, demonstra seu compromisso com a educação como ferramenta de transformação social, abrindo portas para a prosperidade e o desenvolvimento individual e coletivo”, afirmou.

Jandernoura também destacou que, ao longo da história, a educação se consolidou como um caminho para a ascensão social. Nesse contexto, o Pré-Enem surge como uma oportunidade de romper barreiras, ao permitir que jovens conquistem uma formação profissional e um trabalho digno para se integrarem plenamente à sociedade.

POLOS DE ESTUDO

Além do Centro de Formação dos Professores, no Teatro Banzeiros, a Prefeitura conta com polos de estudo na Escola Pedro Batalha, no bairro Aponiã; Escola Voo da Juriti, no bairro JK I; e Escola Joaquim Vicente Rondon, no Cohab Floresta, zona Sul da cidade. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, além de simulados aos finais de semana.

Responsável pelo curso, o professor Evaniel Medeiros informou que foram disponibilizadas 390 vagas nesta primeira etapa do Pré-Enem, que segue até julho. A partir de então, novas vagas serão ofertadas para as turmas que vão estudar até novembro. Ao todo, cerca de 3 mil estudantes já foram aprovados.

“É importante mencionar que houve um grande número de inscritos, mais de 600, para essas vagas. No entanto, estamos convocando os suplentes, em caso de desistências”, explicou o professor, acrescentando ser fundamental que os que ainda não foram chamados mantenham a esperança.

A iniciativa do cursinho surgiu para atender o interesse dos pais dos alunos em ingressar no ensino superior. Posteriormente, foi ampliada pela Prefeitura com a oferta de salas para aulas noturnas. Com o tempo, o projeto ganhou reconhecimento, impulsionado pelo número de aprovações, e passou a atrair um público mais diverso, incluindo alunos, familiares e amigos, causando impacto positivo na comunidade.

DUAS DÉCADAS

De acordo com Jandernoura, o Pré-Enem existe há mais de 20 anos, mas de uma forma não regulamentada. O prefeito Léo Moraes determinou a regulamentação com o objetivo de proporcionar mais segurança aos alunos e professores.

Ressaltou ainda que, com acesso ao Pré-Enem Municipal, o estudante passa a contar com acompanhamento, conteúdo direcionado, rotina de estudos e apoio para disputar uma vaga no ensino superior em condições mais justas.

Além de aumentar as chances de aprovação para ingressar nas universidades públicas, também possibilita o acesso a programas como Sisu, ProUni e Fies. O Pré-Enem ainda fortalece a autoestima de quem, muitas vezes, duvidava da própria capacidade.

“Não é um simples curso preparatório, é uma oportunidade real de mudança de vida. É a chance de sair da incerteza, construir um novo caminho e ocupar espaços que antes pareciam impossíveis”, finalizou Jandernoura.