Guajará-Mirim realiza 1ª Audiência Pública de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Familiar

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 14h48

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, nesta semana, a 1ª Audiência Pública Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Familiar, promovendo um importante espaço de diálogo, participação social e construção coletiva de propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas do município.

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância de ouvir a sociedade e de garantir aos agricultores familiares condições e mecanismos que fortaleçam a produção local, contribuindo diretamente para a melhoria da alimentação da população guajaramirense.

Na ocasião, equipes técnicas das secretarias municipais de Educação (SEMED), Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e Agricultura e Pesca (SEMAGRIP) apresentaram dados sobre os investimentos realizados pelo município na aquisição de alimentos, os resultados das compras públicas da agricultura familiar e o alcance dessas ações junto à comunidade.

Também foram apresentados números referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), evidenciando a quantidade de estudantes da rede municipal beneficiados com alimentos produzidos e adquiridos no próprio município, além dos resultados obtidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que atende famílias e entidades locais.

Outro destaque do encontro foi o lançamento do PAA Municipal, iniciativa que amplia as oportunidades de comercialização direta para os produtores locais, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico sustentável.

A presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guajará-Mirim (COMSEASGM) destacou a importância do conselho e do diagnóstico construído por meio do programa Nosso Alimento, desenvolvido em parceria com o SEBRAE e com apoio do Governo do Estado, dentro das ações do programa Cidade Empreendedora.

Durante a audiência, também foram apresentados dados locais de segurança alimentar e nutricional, além de informações preliminares da pesquisa sobre o consumo alimentar da população de Guajará-Mirim, iniciada em outubro de 2025. O levantamento contribui para o planejamento de políticas públicas mais eficientes, alinhadas à realidade do município.

O encontro permitiu ainda a compilação de propostas e a construção de um diagnóstico participativo, identificando potencialidades, desafios, oportunidades e prioridades para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança alimentar.

Entre os temas debatidos estiveram o aprimoramento da execução dos recursos do PNAE, dos programas PAA Federal, PAA Estadual e PAA Municipal, o fortalecimento das feiras livres de alimentos regionais, a ampliação de ações de promoção da saúde, suplementação alimentar, dietas especiais e estratégias de enfrentamento à desnutrição e à obesidade.

A audiência reafirma o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim com a transparência, participação popular e desenvolvimento local sustentável, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o acesso da população a uma alimentação adequada, saudável e de qualidade.

A Prefeitura informa que segue disponível à população o link para participação na pesquisa e o convite aos produtores interessados em comercializar produtos da agricultura familiar por meio das chamadas públicas do PNAE e do PAA.

Link do whatsapp – Clique aqui

Pesquisa do consumo alimentar do município – Clique aqui