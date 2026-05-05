Ezequiel Neiva viabiliza recurso para modernizar transporte de servidores da Secretaria de Obras de Alto Alegre dos Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 05/05/2026 às 14h50

Investimento assegurado pelo deputado vai melhorar a logística das equipes de obras (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

O trabalho desempenhado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) assegurou um recurso no valor de R$ 300 mil para a aquisição de uma van destinada à Secretaria Municipal de Obras de Alto Alegre dos Parecis. O recurso já foi empenhado e, em breve, será disponibilizado para que a Prefeitura realize a compra do veículo. A demanda foi apresentada pelos vereadores Izaias Jovino, Joelson da Flor da Serra, Pastor Jercino e Valmir Moto Táxi, em conjunto com o vice-prefeito e secretário da pasta, Edilson Santos.

A aquisição da van representa um avanço importante para a logística da Secretaria de Obras, especialmente no transporte de servidores que atuam diretamente nas frentes de serviço. Com o novo veículo, será possível garantir mais agilidade no deslocamento das equipes, facilitando a execução de atividades essenciais como manutenção de vias, serviços urbanos e ações emergenciais.

“A aquisição dessa van vai proporcionar mais eficiência no deslocamento das equipes e melhores condições de trabalho para os servidores que estão diariamente atendendo a população. É motivo de muita satisfação poder contribuir com um investimento que traz resultados diretos para o município”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

Além da melhoria na mobilidade, o novo veículo também vai oferecer mais conforto e comodidade aos servidores, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados. “Quando o servidor tem condições adequadas de trabalho, ele consegue desempenhar suas funções com mais segurança, tranquilidade e eficiência. Isso se reflete em um atendimento mais ágil e de qualidade para toda a população”, afirmou o parlamentar.

O investimento reforça a atuação do deputado estadual em diversas frentes no município de Alto Alegre dos Parecis, com foco no fortalecimento da infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos. “Nosso compromisso é seguir trabalhando para atender as necessidades da população, buscando recursos e apoiando iniciativas que promovam desenvolvimento e qualidade de vida. Alto Alegre pode continuar contando com nosso empenho e dedicação”, finalizou Ezequiel Neiva.

Foto: Nilson Nascimento