Nacional FC x Gazin Porto Velho: semifinal da Copa Norte será decidida em jogo único na Arena da Amazônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/05/2026 às 14h32

A definição dos finalistas da Copa Norte avança nesta quarta-feira com a realização das semifinais em partidas únicas. Em Manaus, Nacional FC e Gazin Porto Velho entram em campo às 20h, na Arena da Amazônia, em confronto direto que determinará um dos classificados para a decisão do torneio. Caso o placar termine empatado no tempo regulamentar, a vaga será definida por meio de cobranças de pênaltis.

No outro lado da chave, a disputa pela segunda vaga na final será protagonizada por Águia de Marabá e Paysandu. As equipes se enfrentam no estádio Zinho de Oliveira, com início marcado para as 18h, no horário local de Marabá.

A partida entre Nacional e Gazin Porto Velho ocorre em formato eliminatório, o que concentra toda a definição em um único confronto. A realização do jogo na Arena da Amazônia foi mantida como palco da semifinal, reunindo as equipes em campo neutro para a disputa decisiva.

O confronto marca mais uma etapa do torneio regional, com os times buscando avançar à final em uma rodada que encerra a fase semifinal da competição. A programação estabelece dois jogos no mesmo dia, distribuídos entre Manaus e Marabá, com horários distintos.