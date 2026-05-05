Meeting Paralímpico acontece neste sábado, 9, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 05/05/2026 às 09h43

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) promove neste sábado (9), o Meeting Paralímpico, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho. O evento é realizado em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e patrocínio de uma empresa pública brasileira, subsidiária da Caixa Econômica Federal (CEF). Ao todo, participarão 55 estudantes-atletas, além de 37 profissionais, entre técnicos, membros de staff e motoristas, reforçando a mobilização estadual em torno do esporte e da inclusão.

Além de Porto Velho, o evento reunirá estudantes-atletas de mais 10 municípios sendo: Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Vilhena; e 2 distritos, Jaci-Paraná e Calama, promovendo a integração entre os participantes e incentivando a participação em competições esportivas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento valoriza talentos e promove a integração entre os municípios, contribuindo para a formação cidadã dos jovens rondonienses. “O governo do estado segue investindo no fortalecimento do esporte como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e oportunidade para nossos estudantes”, ressaltou.

SELETIVA

A programação contempla disputas como atletismo paralímpico, modalidade que servirá como seletiva para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, previstas para ocorrer em São Paulo, no período de 16 a 27 de novembro de 2026.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra, salientou que “a realização do Meeting Paralímpico reafirma o compromisso da gestão estadual com o incentivo ao esporte e à inclusão. A iniciativa garante oportunidades para que estudantes-atletas avancem em competições de nível nacional.”

Segundo o gerente de esporte escolar, Marcelo Araújo, o Meeting Paralímpico fortalece o esporte escolar em Rondônia, promovendo inclusão e incentivando a participação dos estudantes-atletas. “A iniciativa também contribui para a identificação de talentos e amplia as oportunidades de classificação para competições nacionais”, destacou.