Rolim de Moura avança e enfrenta Planalto -GO nas oitavas do Brasileiro Feminino Série A3

Por FFER

Publicada em 04/05/2026 às 08h30

O Rolim de Moura avançou novamente de fase no Brasileiro Feminino Série A3, as meninas do Tigre da Zona da Mata, venceram no última sábado o Itapuense, ja eliminado, o Rolim de Moura venceu pelo placar de 2 a 0 e avançou para as oitavas de finais da competição nacional. O Rolim de Moura somou 11 pontos, pontuação que garantiu o segundo lugar no Grupo 1, o Penarol-AM ficou em primeiro lugar com 15 pontos.

Nas oitavas de finais do Brasileiro Feminino Série A3, o Rolim de Moura enfrenta a equipe do Planalto de Gioás, a primeira partida será no Cassolão em Rolim de Moura e a segunda e decisiva partida o Rolim de Moura viaja até Aparecida de Goiânia em partida marcada para o estádio Aníbal Batista de Toledo, as datas e horários das partidas ainda não foram definadas.

A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 2026 encerrou no sábado, 16 clubes garantiram vaga nas oitavas de final do torneio. O Realidade Jovem, de São Paulo, obteve a melhor campanha geral desta primeira fase com 100% de aproveitamento. Os confrontos do mata-mata inicial também foram definidos. A CBF dividiu os 32 clubes em oito grupos, com quatro equipes cada. Na primeira fase, a competição foi disputada em dois turnos, e assim, cada equipe disputou seis partidas.

Classificaram para as oitavas de final os dois melhores clubes de cada grupo. Os confrontos são organizados em cruzamento, no qual o primeiro colocado de um grupo enfrenta o segundo colocado da chave correspondente, conforme definido pela tabela oficial da CBF.

Os quatro semifinalistas da competição garantirão acesso à Série A2 do Brasileiro de 2027. Todas as fases a partir das oitavas — incluindo quartas de final, semifinais e final — são disputadas em partidas de ida e volta. Apesar da CBF ainda não ter divulgado os detalhes oficiais do mata-mata, o calendário-base do Brasileiro Série A3 prevê que as oitavas de final devem ocorrer ainda em maio