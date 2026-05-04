Em partida de seis gols, Guaporé arranca empate com o Galvez fora de casa

Por FFER

Publicada em 04/05/2026 às 08h20

O Guaporé foi até Rio Branco enfrentar o Galvez no estádio Tonicão e volta pra casa com um empate, após partida eletrizante de seis gols pela quinta rodada do Brasileiro Série D. O Guaporé saiu na frente com Will, mas antes do intervalo o time acreano conseguiu a virada com gols de João Gomes e Daniego. Placar do primeiro tempo Galvez 2, Guaporé 1.

No segundo tempo, o Guaporé não perdeu tempo e voltou a deixar o placar em igualdade com Lucas, que entrou no intervalo, Galvez 2 x 2 Guaporé. Na sequência Lucas Capixaba marcou o terceiro para o Galvez e Lucas do Guaporé empatou novamente a partida e o placar de 3 a 3 foi o resultado da partida, o Galvez ainda terminou a partida com um jogador a menos após Marcos Jr ser expulso.

Com o empate, o Guaporé mantém a invencibilidade na Série D e chega a 11 pontos na vice-liderança, mesma pontuação Araguaína. Já o Galvez fica em quarto com sete, dois a mais em relação do Independência, quinto colocado. Os dois times se enfrentam novamente no próximo sábado, dia 9 de abril às 19h30 no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, pela sexta rodada da Série D. É o início do returno.

Foto: Sueli Rodrigues