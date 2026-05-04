Atleta do projeto Construindo Campeões leva nome de Porto Velho ao Brasileiro de Ginástica

Por André Olivera

Publicada em 04/05/2026 às 14h28

A atleta Nágela Rodrigues, da categoria adulta e integrante do projeto Construindo Campeões, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), representou Porto Velho e o estado de Rondônia no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, a principal competição da modalidade no país. O evento foi realizado na cidade de Natal (RN) e reuniu cerca de 180 atletas.

Nágela foi a única representante de Rondônia na competição, que é considerada uma das mais exigentes do calendário nacional. O campeonato é dividido em três grupos: Elite, com 17 ginastas incluindo atletas da seleção brasileira que disputam competições internacionais; Grupo I, com 53 participantes; e Grupo II, com 110 ginastas, categoria em que a atleta rondoniense competiu.

EVOLUÇÃO

A participação de Nágela nas classificatórias envolveu apresentações nos aparelhos maças, fita e arco. Entre as 109 ginastas do seu grupo, Nágela encerrou a competição com os seguintes resultados:

29º lugar no aparelho arco,

81º nas maças,

61º na fita,

e 60º na classificação geral.

O desempenho representa uma melhora de sete posições em relação ao ano passado, evidenciando a evolução da atleta dentro do cenário nacional. Além da rotina intensa de treinos, Nágela concilia a carreira esportiva com a graduação em Medicina. Para ela, a ginástica vai além da competição.

“Representar Porto Velho em um campeonato desse nível é uma grande responsabilidade e também um orgulho. O apoio da Prefeitura faz toda a diferença, porque nos dá condições de continuar treinando, competindo e acreditando que podemos ir ainda mais longe”.

A técnica Francimeire Lavareda também ressaltou o crescimento da ginasta e a importância da experiência em competições nacionais.

“A Nágela vem em uma evolução constante. Competir em um Brasileiro, com atletas de altíssimo nível, exige muito preparo e maturidade. Mesmo com alguns erros, ela conseguiu melhorar sua colocação geral, o que mostra que estamos no caminho certo”.

RUMO AO TOPO

A participação de Nágela Rodrigues reforça o potencial esportivo de Porto Velho e o impacto de políticas públicas voltadas ao incentivo ao esporte, mesmo diante dos desafios enfrentados por atletas da região Norte em competições nacionais. O secretário da Semtel, Cássio Moura, destacou o papel do município no incentivo ao esporte e à formação de novos talentos.

“A Prefeitura de Porto Velho tem investido no esporte como ferramenta de transformação social. Ver uma atleta como a Nágela representando nossa cidade em nível nacional mostra que estamos no caminho certo. Vamos continuar apoiando e fortalecendo projetos como o Construindo Campeões, que revelam talentos e levam o nome do nosso município cada vez mais longe”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também parabenizou a atleta pela dedicação e pelo desempenho na competição nacional.

“A Nágela representa o talento, a disciplina e a força da nossa juventude. É motivo de orgulho ver uma atleta de Porto Velho alcançando espaço em uma competição tão importante e levando o nome da nossa cidade para todo o Brasil. Seguiremos investindo no esporte e apoiando projetos que transformam vidas e criam oportunidades”.