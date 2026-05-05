Nota da Secretaria Municipal de Saúde sobre casos suspeitos de meningite

Por Assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 14h34

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura informa que, até o momento, há dois casos suspeitos de meningite em investigação.

Ressaltamos que ainda não há confirmação dos casos, pois aguardamos os resultados dos exames laboratoriais para definição diagnóstica.

Como medida preventiva e de segurança, foi orientado que todas as pessoas que tiveram contato com os casos suspeitos procurem a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação e, se necessário, realização de profilaxia medicamentosa.

Destacamos que essa conduta é estritamente preventiva, com o objetivo de reduzir qualquer risco de transmissão.

Reforçamos a importância de manter o cartão de vacinação atualizado, conforme o calendário vacinal vigente, como medida essencial de proteção individual e coletiva contra doenças imunopreveníveis, incluindo a meningite.

A Secretaria Municipal de Saúde segue monitorando a situação, e novas informações serão divulgadas oportunamente.