Prefeitura de Ji-Paraná promove encontros com adolescentes nas UBS ao longo de maio

Por Natália Pessoa

Publicada em 05/05/2026 às 14h26

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizará, ao longo do mês de maio, uma série de encontros voltados ao público adolescente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A ação integra as estratégias de promoção e prevenção em saúde, com foco na orientação, escuta qualificada e acesso à informação.

Os encontros são direcionados a adolescentes a partir de 12 anos e não há necessidade de acompanhamento de responsáveis para participação. A proposta é justamente garantir um ambiente seguro, acolhedor e de confiança, onde os jovens possam se expressar, tirar dúvidas e receber orientações de forma direta com os profissionais de saúde.

Durante os encontros, serão abordados temas importantes para essa fase da vida, como saúde mental e emoções, cuidados com o corpo e higiene, métodos contraceptivos, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de questões relacionadas à gravidez na adolescência. Outros assuntos também poderão ser trabalhados conforme a necessidade identificada pelas equipes.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, em ampliar o acesso à informação e atuar de forma preventiva, especialmente entre os jovens, fortalecendo o cuidado com a saúde desde a adolescência.

De acordo com a programação organizada pelas equipes das unidades, os encontros ocorrerão nas seguintes datas e locais:

* 04 de maio – UBS Nova Colina (manhã)

* 05 de maio – UBS São Bernardo (manhã)

* 13 de maio – UBS KM5 (manhã)

* 14 de maio – UBS São Francisco (manhã)

* 15 de maio – UBS L1 Maringá (manhã)

* 18 de maio – UBS Dom Bosco (tarde)

* 20 de maio – UBS Juscelino Cardoso (tarde)

* 28 de maio – UBS Green Park (tarde)

* 28 de maio – UBS José dos Santos (manhã)

* 28 de maio – UBS Nova Londrina (manhã)

* 28 de maio – UBS Primavera (manhã)

* 29 de maio – UBS 02 de Abril (tarde)

* 29 de maio – UBS BNH (tarde)

* 29 de maio – UBS Nova Brasília (tarde)

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a participação dos adolescentes é essencial para o fortalecimento das ações de prevenção e cuidado contínuo. A orientação é que os jovens procurem a UBS mais próxima na data programada e participem das atividades.

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, segue investindo em ações que aproximam os serviços de saúde da população, garantindo mais acesso, informação e qualidade de vida para todos.