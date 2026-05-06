Estreito de Ormuz é liberado para navegação, diz Irã

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 06/05/2026 às 09h58

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã declarou nesta quarta-feira (5) que o Estreito de Ormuz voltou a estar liberado para uma navegação considerada “segura”. O posicionamento foi divulgado um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a suspensão temporária da operação militar norte-americana na região. A mensagem foi publicada nas redes sociais e também repercutida pela mídia estatal iraniana.

No comunicado, as autoridades iranianas afirmaram: "Agradecemos aos capitães e armadores do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã por cumprirem as regulamentações iranianas do Estreito de Ormuz e por contribuírem para a segurança marítima regional. Com as ameaças do agressor neutralizadas e novos protocolos em vigor, será garantida a passagem segura e estável pelo estreito".