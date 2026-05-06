Ieda Chaves solicita ao DER/RO recuperação urgente da RO-370 entre Corumbiara e a BR-435

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 06/05/2026 às 11h11

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) formalizou, na última semana, o Ofício Nº 3278/2026 junto ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO), pedido de manutenção e recuperação asfáltica da rodovia RO-370. A solicitação se concentra no trecho de 22 quilômetros que liga o município de Corumbiara à BR-435, considerado estratégico para o tráfego no Cone Sul do estado.

A demanda foi apresentada a partir de solicitação do vereador Alessandro Ciconello (DC), de Corumbiara, que relatou as dificuldades enfrentadas por motoristas e produtores rurais. Segundo a deputada, a intervenção é necessária diante do estado crítico de conservação da via, com buracos e deformações que comprometem a segurança dos usuários.

Ieda Chaves destacou que a situação da rodovia impacta diretamente a economia local. A parlamentar afirmou que as condições da estrada prejudicam o escoamento da produção agrícola e aumentam os riscos de acidentes na região.

No documento encaminhado ao DER, a deputada também sugeriu que o órgão utilize a estrutura já disponível para dar celeridade aos serviços. Entre as medidas apontadas está o aproveitamento da usina de asfalto localizada em Vilhena, o que pode acelerar a execução das obras.

O pedido aguarda manifestação do diretor-geral do DER/RO, Eder André Fernandes.