Segurança institucional ganha reforço com curso de condução policial automotiva promovido pelo governo

Por Jackson Vicente

Publicada em 06/05/2026 às 11h30

Para fortalecer a segurança institucional, o governo de Rondônia, sob a coordenação da Casa Militar reuniu profissionais do estado e de outras regiões durante o Curso de Condução Policial Automotiva (CPAUT), realizado em Porto Velho. A programação teve início na segunda-feira (4), com uma aula teórica que apresentou os fundamentos técnicos, a etapa prática começou na terça-feira (5) e segue até sexta-feira (8), na qual os participantes vivenciam situações reais que exigem controle e habilidade.

Ao todo, 25 profissionais participam da capacitação, sendo 20 integrantes da Casa Militar de Rondônia, dois participantes do estado do Ceará, dois do Piauí e um servidor de Brasília (DF). De acordo com a organização, o objetivo é promover integração entre os estados, a fim de fortalecer a troca de experiências e o alinhamento de boas práticas entre as corporações.

Segundo o diretor de Operações, major PM Élvis Jácqson Ramos, a condução policial exige preparo diferenciado. “Este ensinamento passado aos participantes distingue da condução veicular comum pela própria natureza das ocorrências. Em deslocamentos urgentes, o policial precisa dominar técnicas avançadas para agir com eficiência e segurança, evitando acidentes e preservando a integridade física tanto do condutor quanto de terceiros”, explica.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca o avanço que são importantes para a operacionalização dos serviços. “Temos uma contínua formação a todas as equipes de segurança institucional, unindo preparo técnico e de alto nível de responsabilidade em cada processo. Assim, garantimos que este curso fortalecerá mais a atuação destes profissionais, proporcionando mais eficiência e integração com outros estados a fim de elevar cada vez mais o padrão destas formações”.

DISCIPLINAS

Participando das aulas, o gerente de Segurança da Casa Militar, capitão PM Gleidson Benfica, destaca que o momento aprimora técnicas que serão aplicadas no dia a dia da segurança institucional. “Conseguimos colocar em prática tudo aquilo que será essencial no nosso trabalho em campo, fortalecendo a atuação junto às autoridades do Estado. Como motorista operacional, o profissional precisa estar preparado para reagir com rapidez e responsabilidade em situações adversas, e esta capacitação é primordial para elevar o nível do serviço prestado pelas equipes de segurança”.

Durante todo o curso, os participantes passam por disciplinas como direção defensiva e ofensiva, manobras em ré e técnicas de direção evasiva, que são fundamentais em cenários de emergência. Um dos destaques é a técnica de direção offroad que prioriza o controle do veículo em situações de baixa aderência e de difícil acesso, como regiões alagadas, lamaçais, aclive/declive acentuado, subida em obstáculos, entre outras.