Cemitério dos Inocentes recebe mutirão de limpeza para o Dia das Mães

Por Jhon Silva

Publicada em 06/05/2026 às 11h45

Com a aproximação do Dia das Mães, período em que milhares de famílias costumam visitar os cemitérios para homenagear entes queridos, a Prefeitura de Porto Velho intensificou os serviços de limpeza e manutenção no tradicional Cemitério dos Inocentes, na região central da capital.

A ação reúne cerca de 150 trabalhadores distribuídos em várias frentes de serviço, com equipes atuando simultaneamente na roçagem, varrição, lavagem, retirada de entulhos, limpeza de corredores, capinação e manutenção dos acessos internos e externos. O objetivo é garantir mais conforto, segurança e dignidade para as famílias que devem passar pelo local nos próximos dias.

O secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, destacou que o trabalho foi reforçado para assegurar um ambiente adequado à população durante a data.

Ação reúne cerca de 150 trabalhadores distribuídos em várias frentes de serviço

“Estamos mobilizando nossas equipes para garantir um espaço limpo, organizado e seguro para as famílias que irão visitar o cemitério no Dia das Mães. É um trabalho de cuidado, respeito e sensibilidade com a população, especialmente em uma data tão significativa”.

Além da preparação especial para a data, o mutirão reforça um cuidado que vai além da manutenção urbana. O Cemitério dos Inocentes é considerado um dos espaços mais emblemáticos de Porto Velho, carregando mais de um século de memória e tradição. Inaugurado em 1915, poucos meses após a criação oficial do município, o local surgiu como o primeiro cemitério público da cidade e passou a abrigar personalidades, pioneiros e famílias tradicionais da capital.

A história do espaço também se entrelaça diretamente com a formação de Porto Velho. Durante o período da construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, milhares de trabalhadores de diversas nacionalidades chegaram à região e ajudaram a impulsionar o nascimento da cidade. Muitos desses pioneiros e descendentes passaram a fazer parte da história preservada no Cemitério dos Inocentes, que hoje é reconhecido como patrimônio histórico e cultural de Rondônia.

Proposta é oferecer um ambiente limpo, organizado e mais acolhedor

Os serviços incluem ainda poda de árvores, recolhimento de resíduos acumulados, lavagem de túmulos em áreas comuns e revisão de pontos que necessitam de melhorias na circulação. A proposta é oferecer um ambiente limpo, organizado e mais acolhedor para quem busca no espaço um momento de lembrança, oração e homenagem.

O prefeito Léo Moraes destacou que a ação representa respeito às famílias e também compromisso com a preservação da história da cidade.

“Estamos falando de um espaço que carrega a memória afetiva de milhares de famílias porto-velhenses e, ao mesmo tempo, guarda parte importante da história do nosso município. Esse mutirão não é apenas limpeza, é cuidado, é respeito e é valorização de um patrimônio que pertence à nossa gente. Queremos que as pessoas encontrem aqui um ambiente digno para homenagear seus entes queridos no Dia das Mães.”