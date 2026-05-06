Com cinco finalistas, Rondônia é destaque nacional na 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar

Por Sabrina Raphaela

Publicada em 06/05/2026 às 11h56

Rondônia ganha destaque com participação na 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, que chegou à etapa final com cinco receitas selecionadas, sendo quatro de escolas estaduais e uma de escola municipal. A etapa final da competição segue até o dia 10 de junho, e irá premiar duas receitas por unidade da federação, além de uma receita da entidade executora federal, totalizando 55 profissionais e suas respectivas escolas. As receitas vencedoras ainda farão parte de uma publicação digital que reunirá experiências de todo o país.

Entre os destaques das escolas estaduais estão os municípios de:

Ji-Paraná: que concorre com o prato “quibe de peixe com recheio de banana-da-terra”;

Rolim de Moura: com o “bolinho assado de cuscuz com carne e ora-pro-nóbis”;

Cabixi: com a receita “pirarucu ao molho com vegetais, acompanhado de arroz, farofa de vagem e abobrinha, além de laranja e pitaya”;

Espigão d’Oeste: com o “amostradinho de peixe”; e

Mirante da Serra: único representante da escola municipal na final, com a receita de “torta de mandioca com frango desfiado”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa valoriza os saberes culinários regionais e reforça o papel da alimentação escolar na promoção da saúde e da cultura dentro das escolas públicas. “É motivo de orgulho ver o estado sendo representado por profissionais tão dedicados, que transformam a alimentação escolar em instrumento de cuidado e valorização da nossa cultura. Essa conquista demonstra o empenho da gestão no incentivo a políticas públicas que fortaleçam a qualidade da educação e da alimentação oferecida aos nossos estudantes”, ressaltou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Badra, salientou a importância do reconhecimento nacional. “A presença de cinco receitas na etapa final demonstra o empenho das nossas agentes de alimentação e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à alimentação escolar. Esse resultado reflete o trabalho conjunto das escolas e o incentivo à utilização de alimentos regionais.”

A agente de alimentação escolar, Raquel Nogueira, destacou a importância da participação no concurso

A agente de alimentação escolar de Espigão d’Oeste, Raquel Nogueira, destacou a importância da participação no concurso. “Chegar à fase final de um concurso grandioso, com a participação de todos os estados do Brasil e apresentar uma receita da nossa região, com produtos da agricultura familiar é muito gratificante. Como agente de alimentação, sinto-me honrada em representar o estado com essa receita. Também destaco o apoio da escola onde atuo, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos Donizete Romualdo da Silva, em nome da diretoria e de todos os servidores, que apresentaram o edital e ofereceram todo o suporte necessário, desde a inscrição até a preparação do prato. Esse incentivo foi essencial para que eu pudesse participar com segurança e confiança.”

PROJETO NACIONAL

O concurso integra o projeto Alimentação Escolar Nota 10 e é promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Usina Hidrelétrica Binacional, por meio do programa “Mais que Energia”, além do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico.