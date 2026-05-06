Fiscalização da coleta de lixo é fortalecida com canal direto para a população de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 06/05/2026 às 12h02

A coleta de resíduos sólidos em Porto Velho conta com acompanhamento mais direto da população por meio da Ouvidoria da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento (ARDPV). O canal foi disponibilizado para receber reclamações, pedidos de atendimento e informações relacionadas ao serviço de recolhimento de lixo nos bairros da capital.

O atendimento é feito pelo número (69) 3901-6331, que funciona como telefone e também WhatsApp, durante 24 horas por dia. Por meio desse contato, os moradores podem informar atrasos, ausência de coleta, acúmulo de resíduos e outras situações que necessitem de verificação.

De acordo com o ouvidor da Agência Reguladora, Geraldo Sena, toda demanda recebida é registrada e encaminhada imediatamente para a empresa responsável pelo serviço, além de ser compartilhada com a equipe de fiscalização. “A Ouvidoria funciona como uma ponte entre a população e a prestação do serviço. Assim que a reclamação chega, a empresa é comunicada e, quando necessário, a fiscalização vai até o local para verificar se o problema continua e quais medidas precisam ser adotadas”, explicou.

Somente neste ano já foram contabilizadas 300 manifestações relacionadas à coleta de lixo

Além do encaminhamento imediato, às informações recebidas servem para a elaboração de levantamentos internos que apontam os principais problemas registrados em cada região da cidade. A partir desses dados, a Agência Reguladora identifica os bairros com maior número de ocorrências, acompanha o que foi resolvido e define as ações de vistoria em campo.

Segundo Geraldo Sena, somente neste ano já foram contabilizadas 300 manifestações relacionadas à coleta de lixo, o que mostra a necessidade de um canal permanente de diálogo com os moradores. “Cada reclamação gera um acompanhamento. Quando o atendimento não acontece dentro do esperado, é aberto um processo de fiscalização e a empresa é notificada para corrigir a irregularidade”, acrescentou.

Toda demanda recebida é registrada e encaminhada imediatamente para a empresa responsável pelo serviço

Atualmente, a fiscalização também observa pontos como a regularidade dos horários de passagem dos caminhões, fator considerado importante para evitar que o lixo fique exposto nas ruas por longos períodos, sujeito à ação de animais e ao espalhamento de resíduos.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a participação da população é essencial para o aperfeiçoamento da limpeza urbana e para que os serviços sejam executados de forma mais eficiente em todas as regiões da cidade. “A Prefeitura está fortalecendo o monitoramento da coleta e quer o cidadão participando desse processo. Quando a comunidade informa onde o serviço não chegou ou apresenta falhas, conseguimos agir com mais rapidez e cobrar a solução necessária”.

A administração municipal orienta que, ao identificar qualquer problema relacionado à coleta de resíduos sólidos, o morador utilize o canal da Ouvidoria para que a ocorrência seja registrada e acompanhada pelos órgãos responsáveis. O objetivo é dar mais agilidade às respostas e garantir maior regularidade no atendimento à população.

Contato: (69) 3901-6331