Rua Jaguaribe segue com problemas estruturais após quase 30 anos e moradores cobram solução

Por Cacoal Notícias

Publicada em 06/05/2026 às 10h54

Moradores da Rua Jaguaribe, em Rolim de Moura, voltaram a cobrar providências do poder público em relação a um problema antigo que, segundo denúncias, persiste há quase três décadas sem solução definitiva.

O trecho citado pelos moradores fica entre a Avenida Maceió e as proximidades da Avenida São Paulo, região próxima ao Cras Municipal. De acordo com os relatos, a via teria sido asfaltada parcialmente ainda durante a administração do então prefeito Ivo Cassol, numa época em que a prioridade era ampliar o número de ruas atendidas pela pavimentação urbana.

Segundo a denúncia, apenas um lado da avenida recebeu asfaltamento, enquanto o outro permaneceu sem estrutura adequada. Desde então, o espaço passou a funcionar de forma confusa para motoristas, motociclistas e ciclistas, já que não existe uma definição clara de mão e contramão.

Moradores afirmam que o problema gera insegurança constante no trânsito. Conforme os relatos, veículos trafegam simultaneamente em sentidos opostos no mesmo trecho, provocando risco frequente de colisões e acidentes.

Outro ponto citado é o crescimento de vegetação e plantações no canteiro central da avenida. Bananeiras e outras árvores acabaram ocupando o espaço que, segundo os denunciantes, poderia servir para a ampliação da pista e implantação de mão dupla organizada.

A população também critica a falta de ações por parte das administrações municipais ao longo dos anos. Conforme os relatos, pelo menos quatro ou cinco gestões passaram sem que o problema recebesse solução efetiva.

O atual prefeito, Aldo Júlio, também foi citado nas reclamações por ainda não ter realizado a conclusão do outro lado da via. Moradores afirmam que esperam uma intervenção que melhore a trafegabilidade e reduza os riscos de acidentes no local.

Além do Executivo Municipal, críticas também foram direcionadas à Câmara de Vereadores. Segundo os denunciantes, o Legislativo nunca promoveu uma discussão mais ampla sobre o tema ou buscou cobrar oficialmente medidas para solucionar o problema histórico da região.

Os moradores defendem que a ampliação da pista poderia organizar melhor o fluxo de veículos, oferecer mais segurança aos condutores e evitar prejuízos causados pelos acidentes registrados ao longo dos anos.