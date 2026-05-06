Deputado Alan Queiroz destina R$ 550 mil para aquisição de van, em Teixeirópolis

Por Jorge Fernando

Publicada em 06/05/2026 às 10h34

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 550 mil para a aquisição de uma van voltada ao transporte de pacientes no município de Teixeirópolis. O recurso foi solicitado pelo vice-prefeito Darcy Gomes, com o objetivo de fortalecer o atendimento na área da saúde e garantir melhores condições de deslocamento para a população.

A iniciativa busca atender uma demanda importante do município, especialmente para pacientes que precisam se deslocar para atendimentos médicos em outras cidades. Com a aquisição do veículo, a expectativa é oferecer mais dignidade, conforto e segurança durante o transporte, além de contribuir para a agilidade no acesso aos serviços de saúde.

Para o deputado Alan Queiroz, a entrega da van é de extrema importância para a população do município, dando mais agilidade e conforto nos atendimentos distantes. “Estou extremamente feliz em poder atender a esta solicitação. Por meio da aquisição desta van, podemos proporcionar atendimento de forma mais ágil e segura aos pacientes. Vamos seguir trabalhando para oferecer cada vez mais melhorias voltadas ao setor da saúde do estado de Rondônia”, finalizou.

A entrega do veículo demonstra, mais uma vez, o compromisso do deputado Alan Queiroz com as diversas áreas que necessitam de atenção e investimentos no estado. A iniciativa reforça a atuação do parlamentar, que tem trabalhado para atender demandas reais das cidades e melhorar a prestação de serviços públicos.