Égua cai em adutora e afeta abastecimento em 300 bairros de BH

Por Agência Brasil

Publicada em 06/05/2026 às 11h24

Uma égua caiu, na madrugada desta quarta-feira (6), em uma adutora do sistema Rio das Velhas e afetou o abastecimento de água de mais de 300 bairros de Belo Horizonte e de outras sete cidades da região metropolitana da capital mineira.

Segundo a Copasa, empresa de saneamento de Minas Gerais, o animal já foi retirado do local.

Além de BH, também foram afetados os municípios de Nova Lima, Raposos, Contagem, Sabará, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano. O fornecimento de água, informou a empresa, será normalizado ao longo do dia.

A Copasa informou em nota que monitora a área afetada e, como medida de segurança, descartou toda a água que estava presente na tubulação no trecho que foi atingido pelo animal. Após a retirada da égua, a empresa fez um processo de limpeza e desinfecção química de toda a rede.

“A Estação de Tratamento de Água (ETA) somente retomará o bombeamento para as cidades, após os especialistas em qualidade confirmarem, por meio de análises rigorosas, que a água atende aos mais elevados padrões sanitários vigentes.”