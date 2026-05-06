Sonho antigo começa a sair do papel no bairro Mato Grosso

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/05/2026 às 10h49

A Prefeitura de Porto Velho deu início, nesta semana, a mais uma etapa da regularização fundiária no município. Desta vez, o trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec) chega ao tradicional bairro Mato Grosso.

Considerada um dos pilares da atual gestão, a iniciativa já resultou na entrega de mais de duas mil escrituras definitivas apenas em 2025 e agora avança para atender centenas de moradores da região central da capital.

O bairro Mato Grosso abriga famílias pioneiras, muitas delas compostas por idosos que aguardam há décadas pela regularização de seus imóveis e pela segurança jurídica da moradia.

É o caso de Francisca Miranda, de 76 anos, moradora há mais de 40 anos do bairro, que recebeu na manhã desta terça-feira (5) a visita da equipe técnica da Semdec, dando início aos procedimentos para obtenção da escritura.

“Eu sempre tive esse sonho. Saber que agora está mais perto é uma felicidade muito grande”.

Outro morador antigo é Miguel Teixeira, que vive na região desde 1982 e também já iniciou o processo.

“Esperei muitos anos por isso. Agora a expectativa é grande para finalmente ter esse documento em mãos”.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, destacou a importância do avanço dos trabalhos. “Estamos levando dignidade e segurança jurídica para essas famílias. Esse é um trabalho técnico e social que transforma a vida das pessoas e garante o direito à moradia”.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do trabalho e reforçou o compromisso da gestão com a regularização fundiária.

“Estamos garantindo um direito fundamental. Já são mais de dois mil títulos entregues em um ano, e agora avançamos para atender o bairro Mato Grosso”.

A entrega das escrituras ocorrerá após a conclusão de todas as etapas do processo, como vistoria e cadastro dos imóveis.