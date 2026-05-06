Rafa Justus compartilha selfie nas redes e exibe novo nariz

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 06/05/2026 às 10h30

A influenciadora Rafaella Justus, de 16 anos, exibe o resultado da sua segunda rinoplastia. Filha da apresentadora Ticiane Pinheiro, de 49 anos, e do empresário Roberto Justus, de 71, a jovem publicou uma selfie nos Stories do Instagram, onde mostrou seu nariz de perto uma semana após o procedimento. Com o rosto ligeiramente de lado, ela detalhou os primeiros impactos da cirurgia plástica.

O que aconteceu

Rafaella Justus exibe o resultado de sua segunda rinoplastia em uma selfie nas redes sociais, uma semana após a cirurgia.

O procedimento, que durou 4 horas, teve fins estéticos e funcionais para corrigir problemas respiratórios da influenciadora.

A primeira cirurgia plástica no nariz de Rafa havia sido realizada em 2024, aos 14 anos, também para correção de desvio de septo.

No post compartilhado nas redes sociais, Rafaella informou que estava totalmente preparada para resolver assuntos “de adulto”. “Resolvendo coisas do meu sonho de infância (crescer). Tirando meu título de eleitor”, escreveu a jovem, indicando a seriedade de seus compromissos. A revista Quem divulgou, com exclusividade, o comparativo imediato do antes e depois do nariz da influenciadora após a operação.