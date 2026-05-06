Carolina Dieckmmann passa por transformação radical para remake de

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 06/05/2026 às 10h20

Na última terça-feira (5), Carolina Dieckmmann, 47 anos, utilizou suas redes sociais para dividir com o público os bastidores de sua transformação visual para um próximo desafio profissional. Através de um registro em vídeo, a artista mostrou o processo de corte de suas madeixas para dar vida à personagem Diná no remake da obra “A Viagem”.

Durante a gravação, Carolina exibiu uma mistura de hesitação e bom humor ao encarar a tesoura. Logo na abertura do vídeo, ainda assimilando a mudança, ela exclamou: “Eu não quero cortar o cabelo! Emily, para!”. Na sequência, demonstrou certa ansiedade ao interpelar o cabeleireiro sobre a extensão da mudança, perguntando: “Você vai cortar onde?”.

Apesar da nítida apreensão com a nova estética, a atriz conduziu o momento com leveza e descontração. Em um trecho, ela justificou seu silêncio temporário de forma divertida: “Eu estou muda porque eu não quero que o Anderson erre. Não posso falar. Já foi, já era!”.

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Carolina também aproveitou para brincar com a presença de uma amiga que acompanhava o processo, disparando: “Segura a tesoura, Emily! Gente! Segura, Emily! Ela é péssima!”. Ao observar o trabalho concluído no reflexo do espelho, a atriz fez um balanço positivo da transformação. “Menos pior do que eu pensava”, confessou, revelando logo em seguida que o estranhamento inicial deu lugar à aprovação: “É o pânico, mas eu estou gostando. Você vai cortar mais?”.

A repaginação no visual, que agora conta com fios mais curtos e em tons escuros, é essencial para a caracterização da protagonista na nova versão do clássico, que traz no elenco nomes de peso como Rodrigo Lombardi, Emilio Dantas, Pedro Novaes e Lucinha Lins. Vale recordar que alterações radicais na aparência não são novidade na carreira de Dieckmann.

No ano de 2000, ela protagonizou uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira ao raspar totalmente o cabelo para a personagem Camila, em “Laços de Família”. Na trama, a jovem passava por um severo tratamento de leucemia, e o momento da raspagem tornou-se um marco histórico e emocional da teledramaturgia nacional.