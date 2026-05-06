Campus Vilhena abre inscrições para “Oficina de Fotografia – Belezas do Cotidiano”

Por IFRO

Publicada em 06/05/2026 às 10h58

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, está com inscrições abertas para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Noções de Fotografia, ofertado por meio do projeto de extensão “Oficina de Fotografia – Belezas do Cotidiano”. Ao todo, são disponibilizadas 15 vagas destinadas à comunidade local.

Podem participar jovens e adultos a partir de 15 anos, com Ensino Fundamental I completo e disponibilidade de horário. O curso tem como objetivo desenvolver habilidades em técnicas básicas de fotografia, aplicáveis tanto ao uso de celulares quanto de câmeras, estimulando competências técnicas, estéticas e criativas.

As aulas serão presenciais, com carga horária total de 50 horas, realizadas às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, com início previsto para o dia 27 de maio. Durante a formação, também estão previstas atividades práticas em ambientes externos e, ao final, os participantes irão integrar uma mostra fotográfica como parte do processo formativo.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 17 de maio de 2026, por meio de formulário eletrônico, com envio da documentação exigida em arquivo único em formato PDF. A seleção ocorrerá em etapa única, por ordem de inscrição. O resultado final será divulgado no dia 22 de maio, no Portal de Seleção do IFRO, e as matrículas ocorrerão no primeiro dia de aula.

Os participantes que obtiverem, no mínimo, 75% de frequência e aproveitamento satisfatório nas atividades receberão certificado de conclusão do curso. Mais informações, incluindo o edital completo e o link de inscrição, estão disponíveis no site oficial do IFRO (neste link), ou através do e-mail