Serviços de infraestrutura garantem segurança e mobilidade para 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Antonia Lima

Publicada em 06/05/2026 às 10h00

O governo de Rondônia realiza um amplo serviço para garantir a trafegabilidade e a segurança nas vias que dão acesso ao Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, onde acontecerá, entre os dias 25 e 30 de maio, a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), considerada a maior feira de agronegócio da Região Norte.

Ao todo, 15 quilômetros estão recebendo serviços de manutenção e melhoria, realizado pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). As intervenções incluem a retirada de curvas, reconformação de plataforma e o revestimento com brita, medidas que aumentam a durabilidade das vias e proporcionam melhores condições de tráfego para veículos leves e pesados.

Dentro do parque de exposições, todas as ruas também receberam revestimento com brita, garantindo uma estrutura adequada para suportar o intenso fluxo de visitantes, expositores e equipamentos durante os dias de evento. A ação fortalece o planejamento do governo de Rondônia para garantir que a feira seja realizada de forma organizada, confortável e segura.

Acessos ao parque Vandeci Rack estão recebendo manutenção para a 13ª Rondônia Rural Show

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os serviços de infraestrutura garantem acessos de qualidade, oferecendo segurança e comodidade para produtores, investidores e toda a população que participa da feira.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou o empenho das equipes envolvidas na operação. “Esse trabalho é estratégico e demonstra o compromisso do governo com o desenvolvimento do agronegócio do estado.”

Segundo o responsável pela Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, “estamos realizando um trabalho completo, desde a preparação da base até o acabamento com brita. A retirada de curvas e a reconformação da plataforma são fundamentais para melhorar a segurança viária. Nosso objetivo é garantir acessos mais seguros, resistentes e preparados para o grande fluxo”, explicou.