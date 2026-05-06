França envia porta-aviões para futura missão no Estreito de Ormuz com Reino Unido

Por G1

Publicada em 06/05/2026 às 09h54

O grupo de porta-aviões francês Charles de Gaulle está se deslocando para o Mar Vermelho e o Golfo de Aden como parte dos esforços conjuntos da França e do Reino Unido para preparar uma futura missão de apoio à liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, informou o Ministério das Forças Armadas francês nesta quarta-feira (6).

De acordo com o comunicado, as embarcações cruzaram o Canal de Suez e estão a caminho do sul do Mar Vermelho, onde podem permanecer entre quatro e cinco meses.

A missão internacional para proteção da navegação no Estreito de Ormuz foi anunciada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, no dia 17 de abril.

Os dois líderes europeus, que reuniram colegas de vários países em uma reunião para debater a questão, anunciaram que uma dúzia deles estava pronta para contribuir com recursos para restaurar a liberdade de navegação na rota marítima, por onde passam 20% de toda a produção mundial de petróleo.

O anúncio da França foi feito pouco depois que o Irã, através de uma mensagem da Marinha de sua Guarda Revolucionária, afirmou o Estreito de Ormuz está liberado para navegação "segura".

Um dia antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado a suspensão temporária da operação militar que o país vinha fazendo na região, citando um “grande progresso” nas negociações de paz com representantes iranianos.