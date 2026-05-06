Virginia faz post enigmático em meio a rumores de crise com Vini Jr.

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 06/05/2026 às 10h17

A influenciadora digital Virginia Fonseca movimenta as redes sociais ao compartilhar um trecho bíblico sobre proteção, em meio a rumores de uma possível crise em seu relacionamento com o jogador Vini Jr. A publicação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10) e gerou diversas interpretações entre os seguidores sobre a situação do casal.

O fato reacende especulações sobre a vida pessoal da celebridade, que conta com milhões de fãs e já havia explicado um breve afastamento recente das plataformas digitais.

O que aconteceu

Virginia Fonseca reage a rumores de crise com Vini Jr. ao compartilhar versículo bíblico nas redes sociais.

A influenciadora digital justificou seu afastamento das plataformas nos últimos dias, explicando que dedicou tempo à família.

Mesmo sem confirmar problemas, as postagens alimentam especulações dos seguidores sobre o relacionamento.

O trecho bíblico escolhido por Virginia Fonseca para sua publicação foi do Salmo 121: “O Senhor te guardará de todo mal; Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre”. A mensagem foi acompanhada por emojis de mãos levantadas e corações, sugerindo um possível momento de reflexão ou delicadeza na vida da influenciadora.

Antes da postagem do salmo, Virginia (55 milhões de seguidores) utilizou seus Stories para explicar o motivo de seu breve sumiço das redes sociais, algo notado por muitos fãs. Ela afirmou que optou por dedicar seu tempo à família, especialmente aos filhos.