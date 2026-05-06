Luana Piovani xinga Neymar após briga com Robinho Jr.:

Luana Piovani adora uma confusão e agora resolveu se intrometer na mais nova polêmica do mundo do futebol. Nesta terça-feira (5), a atriz xingou Neymar e deu sua opinião sobre a briga entre o jogador e Robinho Jr. — que acusa o camisa 10 do Santos de ofendê-lo e agredi-lo em um treino.
“O ‘cai-cai’ vai se f... tanto ainda. Eu estou só no camarote assistindo”, escreveu ela no Instagram ao compartilhar uma notícia sobre o assunto.
Essa não foi a primeira vez que Piovani cutucou Neymar nas redes sociais. Há alguns meses, ela questionou se o jogador merecia uma vaga na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo.
Piovani, inclusive, já foi processada e condenada pela Justiça de São Paulo por injúria contra o atacante, após chamá-lo de “mau caráter” e péssimo exemplo como pai e homem.
